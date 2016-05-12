Рига, 12 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. 18 мая в музее Рижского гетто и Холокоста в Латвии впервые откроется выставка, посвященная геноциду армянского народа, сообщает портал Mixnews. lv со ссылкой на организаторов выставки.

Цитата из к/ф «Шрам». Реж. Фатих Акин. 2014. Германия — Франция — Турция Геноцид армян

Это совместный проект музея Рижского гетто, Балтийского международного центра толерантности (Латвия), армянской общины Латвии и Музея геноцида армян (Ереван).

В церемонии открытия примет участие директор ереванского музея профессор Айк Демоян, руководитель общества «Шамир» раввин Менахем Баркахан, представители армянской диаспоры в Латвии.