Кишинёв, 12 мая, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Германское председательство ОБСЕ надеется на проведение очередного раунда переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели) в начале июня текущего года. Об этом заявил на пресс-конференции в Кишиневе 12 мая по итогам визита в Молдавию и ПМР спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Корд Майер-Клодт, передает корреспондент ИА REGNUM.

Clay Gilliland Тирасполь. ПМР

Дипломат напомнил, что встречи в формате «5+2» не проводились около двух лет, поэтому будущая встреча нуждается в тщательной подготовке. «В Кишиневе и Тирасполе я повторял одну мантру: стороны несут ответственность перед гражданами с обоих берегов Днестра, которые должны почувствовать прогресс и преимущества, которые они могут получить в результате этой работы», — сказал он.

В ходе визита в Кишинев германский дипломат встретился с вице-премьером Молдавии по «реинтеграции» Георгием Бэланом. Молдавский переговорщик заверил, что Кишинев готов к возобновлению переговоров в формате «5+2». «Я вижу готовность всех участников формата приложить дополнительные усилия для того, чтобы возобновить переговоры. Такого не было довольно давно. Очень важно «подтолкнуть» этот процесс», — отметил в свою очередь Корд Майер-Клодт. Он подчеркнул, что «не следует проводить переговоры ради переговоров, а только для того, чтобы решать проблемы на благо жителей с двух берегов Днестра».

Обсуждалось также намеченное на конец июня проведение в Германии ежегодной Баварской конференции «Меры по укреплению доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта». Собеседники выразили уверенность, что там «будут приняты важные решения, направленные на обеспечение продвижения переговоров».

На пресс-конференции по итогам встречи дипломат воздержался от ответа на вопрос относительно участия российских военнослужащих в параде в честь Дня Победы в Тирасполе, вызвавшего негативную реакцию в Кишиневе. «Сейчас мы находимся на очень чувствительном решающем этапе, когда можно добиться определенных успехов в области свободы передвижения людей, транспорта, телекоммуникаций, решения других ключевых проблем. В этой связи призываю стороны воздержаться от действий и заявлений, которые могли бы навредить этому процессу», — сказал Майер-Клодт.

В свою очередь молдавский вице-премьер Бэлан отметил, что на этот счет уже высказался молдавский МИД. «Разумеется, подобные действия нельзя оценивать позитивно. По данному вопросу будем работать с нашими партнерами из Российской Федерации. Однако мы надеемся, что эти события не повлияют на перспективу возобновления переговоров в формате «5+2», — сказал чиновник.

В ходе визита в Приднестровье Корд Майер-Клодт встретился с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. Он также позитивно высказался в отношении инициатив, выдвинутых Россией для возобновления переговорного процесса, которые однако были проигнорированы Молдавией.

Виталий Игнатьев выразил мнение, что российские предложения должны стать основополагающим аспектом, подлежащим обсуждению на будущей встрече. Он напомнил, что предложения российской стороны содержат три блока важных для диалога сторон на политическом уровне вопросов. «Они касаются гарантий тех договоренностей, которые достигаются сторонами в переговорном процессе и которые должны исполняться. Как мы знаем, существует большой массив документов, которые подписаны, но в силу известных причин не исполняются нашими молдавскими партнерами. Инициатива затрагивает и проблему уголовных дел, которые заводятся по политическим мотивам — к решению этого вопроса необходимо приступать, также касается и аспектов свободы передвижения», — отметил глава МИД ПМР.

Игнатьев заявил, что проведение очередного раунда переговоров в формате «5+2» также будет зависеть от продуктивности работы профильных экспертных групп сторон, активность которых оставляет желать лучшего по причине неготовности молдавской стороны к достижению компромиссов. «Положительные инициативы и предложения приднестровской стороны по наиболее острым, чувствительным для жителей Приднестровья вопросам молдавские партнеры подменяют попытками сместить акценты и увести диалог в сторону от актуальных проблем», — подчеркнул Виталий Игнатьев.

«Выражаем надежду, что общими усилиями нам удастся уйти от парадигмы конфликта, противостояния, применения односторонних ограничительных действий. Рассчитываем, что в отношениях с нашими молдавскими партнерами при поддержке международных посредников и действующего председательства мы совместными усилиями сможем продвинуться вперед в рамках всего спектра проблемных вопросов, вернемся к конструктивному, взаимоуважительному диалогу, нацеленному на поиск решений, которые смогут улучшить жизни людей в Приднестровье и Молдове», — сказал глава МИД ПМР.

После визита в Молдавию и ПМР Корд Майер-Клодт намерен посетить Киев и Москву — столицы стран-посредников и гарантов в переговорном процессе по молдавско-приднестровскому урегулированию.

ИА REGNUM напоминает, что официальные встречи по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта в формате «5+2» приостановлены с лета 2014 года по причине усиления Кишиневом и Киевом блокады Приднестровья и уголовного преследования молдавскими властями приднестровских чиновников, в том числе участвующих в переговорном процессе.