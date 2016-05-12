Ставрополь, 12 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум.



mirtesen.ru Лингвистический университет

Пятигорский государственный лингвистический университет планируется переименовать в Пятигорский государственный университет. Коллектив вуза обратился в Минобрнауки РФ с соответствующим ходатайством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Вуз уже фактически перерос из профильного «лингвистического» в полноценный многопрофильный университет классического типа. При этом выпускники вуза, помимо основной профессии, на высоком уровне владеют одним или несколькими иностранными языками.

Переименование вуза повысит его статус. ПГЛУ станет классическим университетом. Инициатива была принята на конференции, в которой приняли участие руководство вуза, его преподавательский состав, студенты. Эта инициатива поддержана и главой региона.

Сейчас ходатайство о переименовании вуза и внесении его в новую редакцию Устава университета находится на рассмотрении Минобрнауки РФ.

Отметим, что Пятигорский государственный лингвистический университет существует уже около 80 лет. Он поэтапно расширяет спектр образовательных программ и своей научной деятельности. Сегодня он осуществляет комплексную подготовку по 11 специальностям среднего профессионального образования, 34 направлениям подготовки бакалавриата и специальностям, 10 направлениям подготовки и 22 образовательным программам магистратуры, 10 направлениям и 21 профилю аспирантуры.