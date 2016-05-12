Брянск, 12 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Задолженность налогоплательщиков по налогу на доходы физических лиц в Брянской области составляет примерно 1 млрд рублей. Такие данные были озвучены на заседании комитета областной думы бюджету, налогам и экономической политике, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

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«Обсуждая итоги работы налоговиков, депутаты отметили, что у них есть значительный резерв для пополнения доходной части казны — задолженность налогоплательщиков по НДФЛ составляет около 1 млрд рублей. Необходимо приложить максимум усилий всех органов власти, чтобы эта сумма была перечислена в бюджет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сообщается, что в первом квартале 2016 года в бюджет Брянской области поступило 8,6 млрд рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом наиболее заметен рост по налогам на имущество организаций (на 28%), единому сельскохозяйственному налогу (на 25,6%), а также акцизам — 20,4%.

«В шести отраслях экономики области наблюдается снижение поступлений на общую сумму 92 млн руб. Наибольшее снижение поступлений (на 51 млн руб.) сложилось по некоммерческим организациям», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что изначально бюджет Брянской области был принят с дефицитом в 745 млн рублей. Расходная часть бюджета составила 37,3 млрд рублей. Доходы — 36,6 млрд рублей. При этом бюджет был подготовлен с явной социальной направленностью — более 73% всех расходов ушли на социальную защиту населения, здравоохранение и образование.