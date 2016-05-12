Рига, 12 мая, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Россияне поддерживают расходы на оборону несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, потому что со «слабыми не будут разговаривать». А Латвия, в свою очередь, не является страной даже регионального масштаба, заявил в эфире радио Baltkom посол России Александр Вешняков, сообщает портал Mixnews.lv.

Vadim Timoshkin Рига. Латвия

По словам Александра Вешнякова, некоторые слои российского общества могут быть против высоких расходов на оборону, однако они не являются большинством. О поддержке внешнеполитического курса страны говорят результаты социологических опросов.

«Когда мы говорим, что НАТО — не совсем мирный блок, а США — это не абсолютный праведник, а страна, которая в своей истории неоднократно допускала применение силы против государств. Поэтому не поддерживать свою оборону на достаточном уровне — значит попасть в зависимость от более сильных в этом мире. Если в данном случае ты слаб, то с тобой разговаривать не будут — это вам хорошо известно», — говорит посол России.

Отвечая на вопрос о том, насколько в таком случае международные партнеры склонны считаться с Латвией, оборонный бюджет которой значительно меньше российского, Вешняков пояснил:

«Латвия — не страна регионального даже масштаба. Страна, которая имеет свою нишу в соответствующем пространстве Евросоюза, НАТО и так далее. А если говорить про основные силы мирового масштаба, то это страны, которые хорошо известны».

Напомним, МИД Латвии 12 мая вызвал посла РФ Александра Вешнякова для того, чтобы выразить позицию латвийской стороны по поводу последних интервью российского дипломата СМИ. Об этом сообщил госсекретарь министерства иностранных дел республики Андрейс Пилдегович во время встречи с главой дипломатического представительства РФ.