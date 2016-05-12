Чебоксары, 12 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-апреле 2016 года построено 1127 квартиры общей площадью 80,8 тыс. кв. метров (в январе-феврале 2015 года — 80,2 тыс. кв. метров). По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 47%, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

ИА REGNUM В центре Чебоксар

Из них строительными компаниями введено почти 52,56 тыс. кв. метров жилья, что почти на 54,5% ниже уровня января-апреля 2015 года. Объём обеспечен за счёт строительства нового жилья: введено 54,48 тыс. кв. метров — падение на 54,6%.

Жители Чувашии построили за два месяца 28,2 тыс. кв. метров. Это на 23,5% меньше по сравнению с январем-апрелем 2015 года.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади домов квартирного типа (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила 34 983 рубля. Это на 4% меньше к уровню января-апреля 2015 года.

Читайте также: В 2015 году Чувашия снизила темпы жилищного строительства на 3,4%

По данным Чувашстата, на конец 2015 года жилищный фонд в республике составил 32 093,4 тыс.кв. м и увеличился за год на 1,9% (на 593,7 тыс. кв. м). В городской местности расположено более половины всего жилищного фонда — 54,7%, в сельской местности — 45,3%. На долю частного жилищного фонда приходится 93,8% общей площади жилья, муниципального — 5,1%, государственного — 1%, другого — 0,1%. На одного жителя на конец 2015 года приходилось в среднем 26 кв. метров общей площади жилых помещений (больше уровня 2014 года на 2,4%), на одного жителя городской местности — 23,2 кв. метров, сельской местности — 30,4 кв. метров.