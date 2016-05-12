Челябинск, 12 мая, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Прокурор Челябинской области отменил решение о возбуждении уголовного дела в отношении педагога начальных классов златоустовской общеобразовательной школы Татьяны Порсевой. Как сообщили 21 мая в областной прокуратуре, Александр Кондратьев после изучения материалов дела в порядке надзора признал постановление о возбуждении производства незаконным, так как материалы не содержат в себе достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Эдвард Лемсон Генри. Сельская школа. 1890

По мнению прокуратуры, обвинения педагога Татьяны Порсевой в нарушении прав ее учеников и грубом с ними обращении были основаны лишь на объяснениях заявителя, кстати, мамы одной из учениц первого класса, где и разгорелся нешуточный скандал, получивший всероссийский резонанс. В результате надзорной проверки выяснилось, что никаких объективных данных, подтверждающих наличие признаков преступления, в деле представлено не было.

«По итогам проверки постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное в отделе полиции «Новозлатоустовский» ОМВД России по Златоустовскому городскому округу Челябинской области, признано прокурором области незаконным и отменено. Материалы проверки направлены начальнику ОМВД России по Златоустовскому городскому округу Челябинской области для проведения дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного решения», — пояснили в областной прокуратуре.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, подозрения в жестокости к своим ученикам на учителя с 36-летним стажем пали после того, как в прокуратуру на нее пожаловалась мама одной из учениц. При этом сама Татьяна Порсева утверждает, что никогда не конфликтовала с родителями девочки, а об ученице педагог и сейчас отзывается как о замечательном общительном ребенке с хорошим уровнем успеваемости по предметам. В общем, для педагога сообщение о возбуждении в отношении нее уголовного дела стало очень большой неожиданностью.

Надо отметить, что все время пока скандальная ситуация активно обсуждалась в региональных и федеральных СМИ, в полном недоумении пребывали и родители, чьи дети сейчас учатся у Татьяны Порсевой и родители ее выпускников и, конечно, коллеги педагога. Все они были намерены решительно отстаивать честное имя педагога.