Махачкала, 12 мая, 2016, 17:40 — ИА Регнум. На рынках Хасавюрта проводятся рейды правоохранительных органов с целью выявления контрафактной продукции и постановки местных предпринимателей на налоговый учет, сообщили ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе МВД Дагестана. В начале мая сотрудники правоохранительных органов дважды совершали проверки и изымали у торговцев дорогостоящий товар, писала на прошлой неделе дагестанская газета «Черновик» со ссылкой на работников городских рынков. Источник издания утверждал, что под видом борьбы с контрафактом и завозом попадающих под санкции товаров идет «открытый грабеж предпринимателей». Отмечалось, что во время обоих рейдов продавцы оказывали сопротивление правоохранителям, после чего несколько торговцев были госпитализированы. Работник рынка «Имерия» Гамзат Муслимов рассказал ИА REGNUM, что сотрудники правоохранительных органов действительно проводили рейды, но продукцию при этом не изымали."На моей памяти больше месяца назад был случай, когда по жалобе представителей одного из спортивных брендов полицейские в их присутствии изъяли товар у местного продавца. Якобы он незаконно использует их логотип. Что касается последних рейдов, то представители власти, которые их проводят, требуют от местных предпринимателей встать на налоговый учет до конца мая», — сказал он. В МВД Дагестана факт проведения рейдов по выявлению контрафакта и постановке на налоговый учет подтвердили. По словам пресс-секретаря ведомства Фатины Убайдатовой, их проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с городской администрацией. «Рейды проводились и ранее, чтобы не допускать стихийной торговли, где не контролируются ни цены, ни качество продукции. Подводить итоги проверок пока рано, рейды будут продолжаться», — заявила Убайдатова. Представитель администрации Хасавюрта Нажиюла Абдуллаев рассказал, что незадолго до начала рейдов в городской мэрии состоялась встреча между руководством города и инициативной группой работников рынка. Продавцам рассказали о целях проверки и разъяснили их права. В случае незаконных действий со стороны проверяющих органов им было предложено обращаться в прокуратуру, отметил Абдуллаев. Он опроверг информацию о хищении товара у торговцев и столкновениях с ними полицейских. Напомним, в марте текущего года работники рынков Хасавюрта провели акцию протеста у здания городской администрации с требованием вернуть товар, конфискованный полицейскими в ходе рейдов. Они заявляли, что правоохранители наносят им миллионные убытки. Полицейские на обвинения в свой адрес ответили, что товар продавцов не соответствовал нормативным требованиям. Роспотребнадзор позже подтвердил, что совместно с сотрудниками МВД и ФСБ представители этого ведомства изымали продукцию в связи с отсутствием у ее владельцев документов, подтверждающих качество и безопасность.