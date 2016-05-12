Сочи, Краснодарский край, 12 мая, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Курьезный случай произошел во время осмотра президентом Российской Федерации Владимиром Путиным новой техники для Вооруженных сил РФ в Сочи. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает Life.

mil.ru Генерал Александр Шевченко

Во время осмотра военной техники, проводивший экскурсию генерал Александр Шевченко поторопился открыть перед президентом дверь военного автомобиля «УАЗ-Патриот». Открыть дверь с первого раза у генерала не получилось, и тогда он решил применить силу.

Ручка двери «УАЗ-Патриот» не выдержала приложенного к ней генеральского усилия и отломалась.

Путина действия генерала Шевченко рассмешили. «Молодец», — прокомментировал российский лидер и рассмеялся.

Позже специалисты пояснили, что у двери «УАЗ-Патриот» автоматическая блокировка. Чтобы её открыть нужно сперва завести автомобиль. В обесточенной машине можно открыть только дверь со стороны водителя.