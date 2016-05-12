Осло, 12 мая, 2016, 17:35 — ИА Регнум. На встрече с президентом США Бараком Обамой премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг намерена обсудить взаимодействие стран по арктическим вопросам, проблемы безопасности, а также будущее американо-европейской торговли в свете готовящегося Трансатлантического соглашения. Об этом сегодня, 12 мая, пишет норвежское издание The Local.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама

«Моя цель заключается в том, что я расцениваю как наиболее важный аспект безопасности Норвегии: морское и атлантическое измерения. Важно напомнить США о значении этой области в новой обстановке безопасности», — прокомментировала премьер.

Напомним, об уязвимости морской зоны ответственности Североатлантического альянса и морских границ Норвегии, в частности, ранее заявляла министр обороны Ине Эриксен Сёрейде. Как сообщало ИА REGNUM, министр призвала руководство НАТО усилить свою военную мощь и присутствие на море: проводить регулярные морские учения, для безопасности навигации обеспечивать постоянное присутствие сил стран-участниц договора на море в зоне ответственности, а также разработать механизмы политики сдерживания России.

Помимо безопасности важный пункт в повестке визита Эрны Сульберг в Вашингтон — будущее экономического сотрудничества. Премьер намерена напомнить американскому лидеру о том, что Норвегия не входит в Евросоюз. Нам важно, чтобы нас выделяли, пояснила она, так как зачастую американцы подразумевают под Европой лишь Европейский Союз. Помнить об особом положении Норвегии необходимо, когда США и ЕС ведут переговоры по соглашению о свободной торговле. В противном случае, уверена премьер, для всех будут негативные последствия.

По мнению Эрны Сульберг, приглашение лидеров Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Исландии в Белый дом можно расценивать как намерение «поддерживать хорошие отношения со странами-единомышленниками». По большей части вопросов политической повестки Барака Обамы северные страны в глазах Соединенных Штатов — надежные партнеры, верит норвежский премьер.

Встреча пяти руководителей североевропейских стран с президентом США — это великолепно, заметила Эрна Сульберг, однако она также бы не отказалась получить индивидуальное приглашение в Белый дом.

Напомним, встреча на высшем уровне пройдет завтра, 13 мая, в Белом доме. Премьеры Швеции, Норвегии, Дании и президенты Финляндии и Исландии прибудут в Вашингтон по приглашению американского президента.