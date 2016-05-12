Минск, 12 мая, 2016, 17:35 — ИА Регнум. «Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2016 года по сравнению с мартом 2016 года составил 100,7%, с декабрем 2015 года — 106,4%», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

belstat.gov.by Изменение цен и тарифов в Белоруссии в апреле 2016 года

Сопоставление января-апреля 2016 года с аналогичным прошлогодним периодом выявило рост индекса потребительских цен на 12,4%. В частности, продтовары подорожали на 10,5%, непродовольственные товары — на 10,7%, а услуги — на 20,1%.

По данным Белстата, базовый индекс потребительских цен в апреле 2016 года по сравнению с мартом 2016 года составил 100,7%, с декабрем 2015 года — 104,8%. Данный индекс исключает изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера.

На фоне роста потребительских цен снизился индекс цен производителей промышленной продукции: в апреле 2016 года по сравнению с мартом 2016 года он снизился на 0,4%, с декабрем 2015 года — вырос на 5,6%. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2016 года по сравнению с мартом 2016 года продемонстрировал рост на 0,01%, с декабрем 2015 года — на 3,4%. В строительстве индекс цен в апреле по сравнению с мартом вырос на 0,4%, с декабрем 2015 года — снизился на 1,4%. Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле вырос на 0,1% к уровню марта и на 4,5% к уровню декабря прошлого года.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле по сравнению с мартом вырос на 1,2%, с декабрем 2015 года — на 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии надеются удержать инфляцию в 2016 году на уровне 12% — об этом говорится в официальном прогнозе, утверждённом Александром Лукашенко. Официальный прогноз предусматривает рост ВВП «не менее чем на 0,3%», тогда как МВФ прогнозирует падение экономики постсоветской республики на 2,7%, а ЕБРР — на 3%.

Отметим, что Нацбанк Белоруссии констатировал превышение темпов инфляции в I квартале 2016 года над прогнозным показателем. За первые три месяца текущего года инфляция в Белоруссии выросла на 5,7%.

Напомним также, что высокие темпы инфляции в Белоруссии наблюдались в 2015 году. По официальным данным, за прошлый год инфляция в постсоветской республике выросла на 12%. Однако эксперты (не только независимые) выразили сомнение в адекватности исходных данных, которые используются Белстатом при расчете индекса потребительских цен.