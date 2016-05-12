Чебоксары, 12 мая, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В апреле в Чувашии задолженность по заработной плате составила 15,6 млн рублей. По сравнению с мартом долги сократились на 20,7 млн рублей (на 57,1%). Такие данные опубликовал Чувашстат со ссылкой на сведения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Вся сумма задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, составили 14,2 млн рублей (или 91,5%). Больше всего долгов по зарплате приходится на организации обрабатывающих производств (89,4%).

Численность работников, перед которыми имеется задолженность по зарплате, в апреле снизилась с 2228 до 279 человек. В расчёте на одного человека долги по зарплате в Чувашии составили 55 746 рублей.

На 1 мая задолженность по зарплате отсутствовала в 20 районах и четырёх городах. Наибольший размер долгов приходится на Чебоксары (15,2 млн рублей, или 97,9%).