Курск, 12 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В Щигровском районе Курской области перед судом предстанут бывший начальник районного филиала УФСИН России Игорь Кизилов, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, а также глава Пригородненского сельсовета Виталий Воронин, обвиняемый в служебных подлогах. Об это ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Обязательные работы

По данным следствия, четыре гражданина, которым приговорами суда назначались наказания в виде обязательных работ, в трех случаях не направлялись начальником филиала УФСИН для исполнения наказания, а в одном случае гражданин был направлен в Пригородненский сельсовет. Осужденный не являлся в администрацию для выполнения работ, о чем Воронин сообщал Кизилову — экс-начальник филиала УФСИН уговорил главу сельсовета указывать в табелях учета отработанного времени заведомо ложные сведения об отработке обязательных работ, на которые осужденный не явился, а также изготовить ложные табели отработанного времени для остальных трех человек. В конце февраля 2016 года Кизилов был уволен из органов УФСИН России по Курской области.

Бывший начальник филиала по Щигровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области Игорь Кизилов обвиняется в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями», глава муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района Виталий Воронин — в совершении семи эпизодов служебного подлога.

Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу.