Рига, 12 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В осенне-зимний период новые случаи заболевания домашних свиней африканской чумой свиней (АЧС) не выявлены, но вирус продолжает стремительно распространяться в популяции диких кабанов, сообщает LETA.

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Так, в 2016 году смертельное заболевание констатировано уже у 411 кабанов, что почти втрое больше, чем за аналогичный период 2015 года, когда АЧС была выявлена у 162 кабанов.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) напоминает, что весна и лето — период повышенной опасности заболевания АЧС, поэтому необходимо соблюдать комплексные меры биобезопасности, чтобы предохранить от заболевания домашних свиней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, всего в 2016 году АЧС выявлена уже у 411 кабанов в 127 волостях 46 краев и в одном городе. А с 2014 года констатирован 1676 больной АЧС кабан. Последний случай заболевания АЧС у домашних свиней был зафиксирован 9 сентября 2015 года.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано это заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год.