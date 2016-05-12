Ереван, 12 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. На российской авиационной базе Эребуни в Армении началось совместное летно-тактическое учение истребительной и армейской авиации.

Пресс-служба ЮВО

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО, на учение привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 самолетов и вертолетов, в том числе истребители МиГ-29, транспортно-боевые вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ.

«Экипажи отработают вопросы организации взаимодействия в ходе выполнения задач в горной местности, ведения воздушных боев на различных высотах в дневное и ночное время суток, огневой поддержки мотострелковых подразделений на высокогорном полигоне Алагяз», — говорится в сообщении.

Уточняется, что контроль за полетами и воздушными боями будет вестись в современном компьютеризированном контрольно-диспетчерском пункте с применением комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

Как ранее сообщали ИА REGNUM, в феврале 2016 г. российская авиационная база Эребуни в Армении пополнилась четырьмя истребителями четвертого поколения МиГ-29, модернизированными МиГ-29С и транспортным вертолетом Ми-8МТ, прошедшими капитальный ремонт.

Без учёта последних поступлений, военно-воздушные силы Российской Федерации в Армении состояли из 18 истребителей МиГ-29.

Российская авиабаза, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из России были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29.