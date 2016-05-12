Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Киностудия «Ленфильм» готовится показать президенту России Владимиру Путину проект производственного центра в Шушарах (под Петербургом) по примеру студий Universal и Warner Bros. в Лос-Анджелесе. Об этом 12 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин.

Ильшат Мухамкетьянов ИА REGNUM Путин

Проект предполагает строительство нового производственного центра, который включает в себя декорации городов из различных эпох. Комплекс также должен вместить рестораны, сувенирные магазины и иную инфраструктуру для туристов. Впервые проект был официально представлен для инвесторов на Петербургском международном экономическом форуме летом 2015 года.

«Большая делегация архитекторов и «ВТБ-Девелопмент» ездила в Лос-Анджелес, я их всех познакомил со студиями Warner Bros. и Universal, чтобы они могли разработать правильное техническое задание и концепт застройки территории, что, в принципе, и было сделано. Сейчас этим занимается крупное архитектурное бюро с участием Олега Харченко, вырисовался концепт. Мы всё подготовили для визита первого лица», — заявил Пичугин. Олег Харченко ранее возглавлял комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга, был главным архитектором города.

Пичугин сообщил, что о дате приезда президента Владимира Путина на открытие цехов «Ленфильма» станет известно позднее, но студии уже обещали, что это произойдет в июне. «Мы выполняли поручение сохранить студию и возрождать, покажем результаты работы президенту», — добавил директор «Ленфильма».

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Тем временем юристы продолжают заниматься правовым сопровождением создания филиала «Ленфильма» в Кронштадте. Ранее правительство Петербурга приняло принципиальное решение передать студии казармы военного городка №2, полученные от Министерства обороны. Самое старое здание было построено в XIX веке.

«Более четкие детали готовятся к Петербургскому экономическому форуму, который состоится 16−18 июня, может быть, тогда уже подпишут специальное соглашение по этой передаче. Мы ждем, все трудятся к этим срокам, остался месяц», — пояснил Пичугин.

Предполагается, что дополнительно созданный в Кронштадте развлекательный комплекс сможет привлечь до 250 тыс. туристов в год. Необходимость в новых помещениях объясняется крайней загруженностью основной площадки «Ленфильма» в Петроградском районе Петербурга.

За всю историю на киностудии «Ленфильм» снято более 1500 игровых полнометражных фильмов. Картины киностудии удостоены более 200 призов самых престижных международных кинофестивалей в Канне, Берлине, Локарно, Сан-Себастьяне.