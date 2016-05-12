Красногорск, 12 мая, 2016, 17:34 — ИА Регнум. В Московской области отмечается избыток ларьков и киосков. Их численность уже побила федеральные нормативы на 16%. Всего лишними, по данным областных властей, стали почти 2 тысячи объектов мелкой торговли, сообщает РИАМО со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

Диего Ривера. Рынок. 1923-24

По словам чиновника, в общем, число нестационарных объектов в Подмосковье торговли сократилось с 17 до 11 тысяч. Тем не менее ларьков и киосков в регионе всего еще больше нормы.

«У нас есть переизбыток согласно новым федеральным нормативам — 1700 ларьков, это 16%», — пояснил Посаженников, подчеркнув, что главное — это честное ведение бизнеса.

Точки сбыта, по мнению министра, также должны быть архитектурно привлекательными.

«Важно, чтобы торговали товарами, в которых нуждаются наши граждане — хлеб, молоко, овощи, фрукты. Причем важно, чтобы реализовывались Подмосковные товары», — заключил Посаженников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, область, вслед за Москвой, вышла на борьбу с нестационарными торговыми объектами, несмотря на заверения властей о непрекращающейся поддержке малого и среднего бизнеса. В специальный перечень опасных построек было включено 104 объекта.