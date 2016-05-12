Калуга, 12 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Сегодня, 12 мая, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил открывшийся в микрорайоне «Правобережье» областного центра торговый комплекс «Магнит».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, новый комфортабельный магазин оснащен современным оборудованием, работают кассы самообслуживания.

«Правый берег это динамично развивающийся микрорайон, ежегодно в эксплуатацию здесь сдается новое жилье и число жителей неуклонно растет, появление такого супермаркета — это настоящий подарок для жителей, — отметил Александр Иванов, — сегодня я осмотрел магазин, ознакомился с ассортиментом и пообщался с местными жителями. Мне удалось побеседовать с молодой мамой, которая пришла в магазин вместе с детишками и осталась очень довольна! Теперь ей не придется ехать на другой край города за покупками. Это значит, что жизнь жителей микрорайона «Правобережье» стала более комфортной».