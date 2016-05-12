Страсбург, Франция, 12 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Европарламент проголосовал против предоставления Китаю статуса рыночной экономики, передает Daily Mail. В резолюции ЕП говорится, что избыточные производственные мощности КНР и заниженные экспортные цены имеют «сильные социальные, экономические и экологические последствия для ЕС».

Steve Jurvetson Китайское предприятие в сфере высоких технологий

Законодатели отметили, что 56 из 73 действующих в настоящее время антидемпинговых мер ЕС связаны с китайским импортом.

Резолюция была принята 546 голосами против 28 при 77 воздержавшихся.

Китай является вторым по величине торговым партнером ЕС после США с ежедневным товарооборотом на сумму более 1 млрд евро. Власти КНР утверждают, что Пекин должен автоматически получить статус рыночной экономики после 11 декабря в соответствии с протоколом о присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО).