Тюмень, 12 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. В Тюменской области расторгнуты муниципальные контракты на отлов и содержание безнадзорных животных с недобросовестными исполнителями благодаря бдительности общественников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

dr. Ozda Собака в клетке

В декабре 2015 года правительство Тюменской области приняло постановление о порядке отлова и содержания безнадзорных животных по следующей схеме: отлов, временное содержание, ветеринарная обработка, стерилизация, вакцинация, учет и дальнейшее устройство новым владельцам либо выпуск на прежнее место обитания. На данные цели были выделены немалые бюджетные средства. Полномочия по исполнению переданы муниципальным и районным властям. Но не все исполнители добросовестно подошли к важному делу.

Администрация Ялуторовского района и администрация города Ялуторовска Тюменской области заключили договор с по отлову и содержанию безнадзорных животных с очень сомнительной фирмой. Когда «фронтовики» приехали по месту ее прописки в город Артемовский Свердловской области, то выяснили, что в приюте на якобы несколько тысяч собак имеется лишь 13 вольеров, где на момент проверки находилось всего семь взрослых особей и несколько щенков. Да и кто поедет в соседнюю область искать своего четвероногого друга?

Общественникам из Тюменской области пояснили, что отлов и транспортировка животных осуществляется якобы на легковом автомобиле Lada Largus. Машина поделена внутри досками на отсеки, что позволяет перевозить несколько собак одновременно. В пункте содержания не оказалось ни кормокухни, ни ветеринарного пункта, ни дезинфекционно-моечного помещения, зато есть собственный крематорий. Интересно и то, что в интернете данные о выигравшем тендеры приюте отсутствуют.

После выездной проверки контракты заказчика из Ялуторовского района и Ялуторовска с данным исполнителем расторгнуты. Но показательным остается факт, что прописанные в тендере условия не исполняются сплошь и рядом, ведь данная фирма заключила контракты по отлову 3 тысяч безнадзорных животных с заказчиками и в Свердловской области, и в Югре на сумму 12 млн рублей.

Кроме того, приют из Артёмовского на плохом счету в Свердловской области. Директор областного департамента ветеринарии Евгений Трушкин был неприятно удивлён, узнав, что отловом бездомных животных данная фирма занимается, к примеру, в Нижнем Тагиле, сообщает агентство «Между строк». Руководитель данной фирмы неоднократно был замечен в негуманном отношении к пойманным животным. К работе приюта масса замечаний как у ветнадзора, так и у зоозащитников.