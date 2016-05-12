Москва, 12 мая, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский не видит необходимости ничего кардинально менять в пенсионной системе вплоть до момента окончания реализации Стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Тем не менее различные предложения обсуждаются, они обусловлены проблемами в экономике.

Василий Суриков. Старик-огородник. 1882

Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин должен быть обусловлен научными медицинскими исследованиями, а не требованиями бюджета, полагает сенатор. «Возраст выхода на пенсию должен определяться через доказательную базу, иначе мы поднимем возраст, а через два года получим в два раза больше инвалидов, которые перетрудились, и у них начались проблемы со здоровьем», — говорит Рязанский. Он уверен: идея повышения пенсионного возраста должна преобразоваться в научно обоснованную стратегию. «А исходить только из того, что в федеральном бюджете достаточно или недостаточно средств — это неправильно», — заявил парламентарий.

Рязанский считает, что индексация социальных выплат по уровню инфляции во второй раз в 2016 году необходима. «Проиндексировать нужно на уровень инфляции, это 12,9%, то есть многое еще нужно проработать и просчитать», — отметил сенатор. Он напомнил, что размер назначенной пенсии в России весной 2016 года снизился на 4,3% в годовом выражении: с 1 февраля 2016 года только на 4% проиндексированы страховые пенсии всем пенсионерам, кроме работающих.

Для безболезненного досрочного выхода на пенсию теоретически гражданам необходимо увеличить пенсионные взносы на 15%, выплачивая их в течение всего трудового допенсионного периода, рассуждает Рязанский. «Но практически это почти невозможно. Так как в этом случае речь идет об учителях, врачах, работниках вредных производств и так далее. И люди просто не могут увеличить сумму, это слишком много», — цитирует Рязанского пресс-служба «Единой России».