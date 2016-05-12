Москва, 12 мая, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Росздравназдор выявил в ходе проверок длительный простой дорогостоящего медоборудования, предназначенного для лечения онкобольных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявила замруководителя Росздравназдора Ирина Серегина на «круглом столе» в Госдуме.

Андрей Курнаков Ответственные за жизнь. 1980

По ее словам, в ходе контроля за организацией онкологической помощи населению за 2015 год проведено 178 проверок, проверено 144 медорганизации, которым были выданы предписания об устранении нарушений и протоколы об административном правонарушении.

Росздравнадзор выявил нарушения порядка оказания медпомощи по профилю онкология, рассказала она. «Медицинские ресурсы в профильных онкологических кабинетах недостаточны как по штатным должностям, так и по физлицам. В первичных онкологических кабинетах продолжают работать совместители, что в значительной степени затрудняет оказание качественной помощи онкобольным», — пояснила Серегина.

Среди недостатков она также отметила «незначительный объем прижизненных патологоанатомических и цитологических диагностических исследований, особенно по направлению из первичной сети». «Это свидетельствует о низкой онконастороженности специалистов первичного звена и ведет к поздней диагностике онкозаболеваний», — подчеркнула Серегина.

Росздравнадзор регистрирует по онкологии, как и по другим направлениям, «длительный простой дорогостоящего медицинского оборудования, в том числе по причине неисправности и отсутствия подготовленных помещений». «Практически все результаты наших исследований, наших проверок были доведены до региональных органов исполнительной власти, до Минздрава РФ и прокуратуры субъектов РФ», — резюмировала Серегина.