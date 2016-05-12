Липецк, 12 мая, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Поступления в бюджет Липецкой области в 2015 году увеличились на 4,4 млрд рублей по сравнению с 2014 годом. Профицит регионального бюджета-2015 составил 14 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, публичные слушания по исполнению областного бюджета за 2015 год с участием депутатов облсовета, руководителей органов исполнительной власти и представителей общественности состоялись 12 мая в региональном парламенте. В слушаниях принял участие главный федеральный инспектор по Липецкой области Кирилл Балашов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Две трети расходов областного бюджета были направлены на выполнение социальных обязательств. В изначально принятый закон об областном бюджете шесть раз вносились изменения, в результате выросли как доходы, так и расходы областной казны, сообщил выступивший с основным докладом заместитель главы администрации региона — начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых.

Из всех источников финансирования для развития малого и среднего бизнеса, кооперативов и фермерских хозяйств, личных подворий было направлено 604 млн рублей. Значительная часть бюджетных средств — более 23%, или почти 11,5 млрд рублей — направлена на развитие экономики региона.

Бюджетные расходы на увеличение зарплаты бюджетников составили 22,4 млрд рублей. Практически каждый третий житель области получил социальную помощь, а общий объем затрат по этому направлению превысил 4 млрд рублей. Более 11 млрд рублей было выделено на сферу образования, более 9 млрд — на здравоохранение.

Из федеральной казны в бюджет области привлечено более 8 млрд рублей, которые были направлены на софинансирование проектов в туристической сфере, жилищные программы, строительство медицинских центров. Областные власти заместили коммерческие кредиты бюджетными, что позволило снизить расходы по их обслуживанию и сэкономить более 615 млн рублей. В целом участники публичных слушаний одобрили итоги исполнения бюджета-2015 и рекомендовали областному Совету депутатов его утвердить.