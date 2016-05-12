Челябинск, 12 мая, 2016, 20:31 — ИА Регнум. В лагерях Челябинской области отдохнут и укрепят здоровье более 247 тысяч детей. Как сообщила 12 мая корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся регионального министерства образования и науки Ирина Анфалова-Шишкина, этим летом в регионе увеличится количество детских лагерей отдыха.

changeonelife.ru Дети в летнем лагере

«Всего свои двери для юных южноуральцев распахнут нынче 844 лагеря. Напомню, что в прошлом году на территории области работали 819 лагерей. Такое увеличение произошло в основном за счет лагерей дневного пребывания, так как многие образовательные организации, в том числе и учреждения дополнительного образования, открывают на своих площадках профильные тематические смены. Что же касается загородных лагерей, то в этом году в области откроется 73, а отдохнуть в них, по нашим подсчетам, смогут чуть больше 150 тысяч детей. Отмечу, что основной упор мы делаем на организации профильных смен, потому что отдых детей должен быть насыщенным и интересным. Всего мы готовы предложить нашим школьникам 466 таких профильных смен, где дети будут заниматься техническим и художественным творчеством, спортом, наукой и многим другим», — пояснила представитель регионального Минобра.

Всего же в этом году на территории области будет работать 744 лагеря с дневной формой пребывания детей. Также для любителей походной романтики будут открыты 12 палаточных лагерей. Данным видом отдыха за лето будет охвачено не менее 15 тысяч подростков. Кроме того, более 71 тысячи смогут провести свободное от школы время с пользой не только для себя, но и своих семей. Все желающие поработать ребята будут трудоустроены по линии регионального центра занятости.

Что касается стоимости путевок в лагеря загородного отдыха, то по сравнению с прошлым годом цена выросла пока не существенно, примерно на 200−300 рублей. Так если в 2015 году средняя стоимость путевки составляла 18,9−19 тысяч рублей, то сегодня, по словам представителей министерства образования, цена путевки равна в среднем 19 тысячам 200 рублей. При этом родители не оплачивают ее полную стоимость. Размер субсидии по Челябинску равен сейчас пяти тысячам рублей, а по области данная сумма составляет 9,5 тысяч рублей. В целом же из областного бюджета на субсидирование летнего детского отдыха выделено 218 миллионов рублей.

«В Челябинске субсидии направляются не на конкретную путевку, а загородному оздоровительному лагерю, таким образом, стоимость отдыха в лагерях указана уже с учетом субсидии. Необходимо отметить, что с прошлого года у нас размер субсидии остался прежним. Чтобы еще снизить финансовую нагрузку родителей, учитывая сложное, в экономическом плане, время, мы обращаемся к работодателям всех форм собственности, к депутатам, к профсоюзам с просьбой изыскать возможность частично компенсировать родителям стоимость отдыха детей. Часто наша просьба находит отклик», — отметил заместитель председателя Челябинской городской межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей Федор Куравин.