Москва, 12 мая, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Россия видит урегулирование нагорно-карабахской проблематики исключительно мирным политико-дипломатическим путём, на основе уже принятых международно признанных документов, под которыми стоят подписи и Баку, и Еревана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 мая.

mid.ru Мария Захарова

«Исходя из этой международной базы, на этой международно правовой платформе, политико-дипломатическим методами и нужно выстраивать соответствующее урегулирование. Мы надеемся, что так это и будет сделано, Никакого другого, альтернативного пути, как например силовой путь — не существует. Это точно. Мы видим к чему приводят силовые попытки решить, либо предрешить, либо изменить ход урегулирования — это путь в никуда», — отметила Захарова.

Она также прокомментировала возможную встречу между главами Армении и Азербайджана, готовность организовать которую выразили 12 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

К встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева, которая планируется в Вене на следующей неделе, могут подключиться главы МИД России, Франции и госсекретарь США, заявила Захарова.

«На следующей неделе в Вене планируется, подчеркиваю, планируется встреча президентов Армении и Азербайджана. В ней также предполагается участие министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция — ИА REGNUM). Основная цель — консультаций, которые прорабатываются, которые возможны, заключаются в том, чтобы попытаться усилить режим прекращения огня, снизить военные риски, договориться об укреплении конкретных мер доверия», — подчеркнула представитель МИД России.

«Мы исходим из того, что подобная встреча может способствовать стабилизации ситуации в зоне конфликта и, конечно, должна создать необходимые условия для возобновления переговорного процесса, направленного на достижение всеобъемлющего урегулирования», — отметила Захарова.