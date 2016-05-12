Липецк, 12 мая, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Федеральные субсидии на общую сумму 98 млн рублей получит Липецкая область по итогам конкурсного отбора, состоявшегося в Минэкономразвития России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, средства выделяются для развития технопарка в Липецке, создания новых центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), деятельности региональных Центра инжиниринга (РЦИ) и Центра кластерного развития (ЦКР).

Дарья Антонова ИА REGNUM

Заявки, поданные региональным управлением инновационной и промышленной политики в рамках государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области», были одобрены конкурсной комиссией Минэкономразвития. Регион получит 98 млн рублей, при этом основной объем средств — 78 млн рублей — будет направлен на реализацию проектов реконструкции производственного и лабораторного корпусов муниципального учреждения «Технопарк-Липецк». В результате для проведения лабораторных испытаний здесь будет создано около пяти тысяч кв. метров производственных и офисных помещений.

Остальная часть федерального финансирования предназначена для создания двух новых центров молодежного инновационного творчества в Липецке и Данкове. Центр в Липецке создается на площадке средней школы №18 с ориентацией на обучение школьников и студентов 3D-моделированию и конструированию робототехники. Другой центр расположится на площадке Данковского агропромышленного техникума и будет ориентирован на развитие навыков молодежи в области проектирования и конструирования сельскохозяйственного машиностроения.

К концу 2016 года в Липецкой области будут созданы пять центров молодежного инновационного творчества. Первый — ЦМИТ «Новатор» — работает в областном центре с 2013 года, в 2015 году такие центры были созданы на базе ЕГУ им. И. А. Бунина и Липецкого машиностроительного колледжа. Региональная инновационная инфраструктура постоянно расширяется. «Экономике Липецкой области нужны молодые таланты, способные поднять производство на новый технологический уровень. Без творческого вклада увлеченной любимым делом молодежи этой задачи не решить», — отметил глава региона Олег Королев.

Кроме того, существенная финансовая поддержка будет оказана объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства — региональному центру инжиниринга и Центру кластерного развития Липецкой области. РЦИ сможет софинансировать затраты субъектов малого и среднего предпринимательства в части проведения инженерно-конструкторских работ и расчетно-аналитических услуг, сертификации, обучения сотрудников и проведения технических аудитов. ЦКР будет оказывать услуги участникам кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности «Липецкмаш».