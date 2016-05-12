Донецк, 12 мая, 2016, 17:03 — ИА Регнум. 11 мая в поселке Ясное под Докучаевском (Донетчина, под контролем ДНР) в результате ведения боевых действий были повреждены пять жилых частных домов. Об этом 12 мая заявил заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

en.wikipedia.org Донбасс. Разрушенный дом

«Вчера вечером украинская сторона произвела минометный обстрел поселка Ясное. В результате повреждены частные дома в Ясном, на улицах Чапаева, 36, 38, 1/1, 3/1 и Победы, 11», — рассказал Басурин. При этом жертв среди мирного населения нет.

Он сообщил, что подразделения ВСУ 108 раз обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Спартак, Донецк (пос.Трудовские), Ясиноватая, Докучаевск, Николаевка и Саханка.

«Противник выпустил 78 мин из минометов калибрами 82 и 120 мм. Кроме того, обстрелы велись из танка, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

В Минобороны отметили, что разведка ДНР зафиксировала новую ротацию техники ВСУ на Донецком и Мариупольском направлениях, в частности к фронту были переброшены 18 САУ, семь РСЗО «Град», семь танков и шесть буксируемых гаубиц Д-30. Прибытие техники зафиксировано в селе Гранитное (500 м до линии соприкосновения войск, Тельмановский район), Новотроицкое (5 км, Волновахский район) и Уманское (15 км до линии, Ясиноватский район).

Басурин также обвинил солдат 72-ой омбр ВСУ в обстреле беспилотника Нацгвардии.

«Нашей разведкой зафиксирован обстрел в районе населенного пункта Новоитроцкое военнослужащими беспилотника националистов, который был запущен из Березовое. Это произошло в связи с несогласованными действиями между подразделениями», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.