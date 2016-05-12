Москва, 12 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Соответствующий документ опубликован сегодня, 12 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно указу президента, доля государства в алмазодобывающей компании «Алроса» может быть снижена до 33,0001%. На данный момент доля Российской Федерации (в лице Росимущества) в «Алроса» составляет 43,93%. Ещё 25% принадлежат Якутии, 8% — улусам (районам) республики. остальные акции находятся в собственности различных фондов и в свободном обращении на бирже.

Напомним, «Алроса» — это крупнейшая российская алмазодобывающая компания. Она добывает 97% всех российских алмазов. Более того, «Алроса» добывает почти 25% всех алмазов в мире. Компания работает в Якутии, Архангельской области и в Африке.

Напомним, в связи с резким снижение мировых цен на нефть, российские власти вынуждены приватизировать часть государственных активов.