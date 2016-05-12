Владимир, 12 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Композиция XV в. «Страшный суд» в Успенском соборе Владимира будет закрыта до сентября 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника, это связано с начинающейся реставрацией росписи.

Vladimir d'Ar Успенский собор во Владимире

Работы по реставрации начнутся 16 мая. Их будут проводить специалисты ВНП АО «Владимирреставрация». Окончание работ запланировано на сентябрь 2016 года.

«Ранее реставрационные работы по древней живописи были выполнены в северной, восточной и южной частях храма, также был обеспылен иконостас. Отреставрированная живопись начала XV века доступна для осмотра в южном малом нефе под хорами (композиции «Лоно Авраамово» и «Шествие праведных в рай»)», — говорится в сообщении.

Справка ИА REGNUM : Успенский собор во Владимире был построен в 1160 году при правлении князя Андрея Боголюбского. Собор представляет собой памятник белокаменного зодчества. Изначально собор был главным храмом города — в нем венчались московские и владимирские князья. В соборе сохранились старинные фрески. В 1992 году храм был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.