Воронеж, 12 мая, 2016, 17:00 — ИА Регнум. 252 случая ВИЧ-инфекции выявлено в Воронежской области за четыре месяца текущего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

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Показатель заболеваемости в регионе на 100 тыс. населения составил 10,81. В прошлом году на конец апреля было зарегистрировано 209 ВИЧ-инфицированных, уровень заболеваемости, таким образом, вырос на 20,53%.

В Воронежском областном центре профилактики и борьбы со СПИД добавили, что, по данным на 31 марта этого года, в регионе проживают 2077 человек с ВИЧ/СПИД (89,1 на 100 тыс. населения). Статистику существенно портят и граждане, осужденные в других регионах и отбывающие наказание в колониях на территории Воронежской области: ежемесячно в учреждения системы исполнения наказаний региона прибывают от 40 до 160 носителей вируса. За три месяца 2016 года от ВИЧ-инфицированных женщин родились 15 детей.

Всего с 1987 года до 31 марта 2016 года в Воронежской области диагноз ВИЧ-инфекции установлен 3425 пациентам, из них только 2 тыс. 386 — граждане России. В числе ВИЧ-инфицированных иностранцев, констатируют медики, больше — граждан Украины и Узбекистана.

За все время регистрации заболевания в регионе скончались 404 ВИЧ-инфицированных, с начала 2016 года — 23 человека.

По решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно в третье воскресенье мая (в этом году — 15 мая) во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Этот день отмечается более 30 лет.