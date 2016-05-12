Мурманск, 12 мая, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Развитию атомного ледокольного флота России должно уделяться особое внимание. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая на IX региональном общественном форуме-диалоге «Атомная энергия в Арктике: экология и безопасность», заявил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

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«Сегодня, когда многие страны обратили внимание на Арктику, на её огромные запасы, России необходимо усилить своё присутствие в данном регионе, — отметил Никора. — В том числе путём освоения нефтегазовых месторождений и, конечно, обеспечив коммерческое судоходство по трассам Северного морского пути. В данных условиях существенно возрастает значение российского атомного ледокольного флота как наиболее эффективного инструмента обеспечения транспортной и хозяйственно-экономической деятельности в Арктической зоне».

Никора также напомнил, что сейчас Россия является мировым лидером в области применения атомного ледокольного флота для решения транспортных задач в морях Арктики. «Для успешной конкуренции в Арктике России необходимо не упускать этого лидерства и постоянно развивать и совершенствовать атомный ледокольный флот как ключевое звено инфраструктуры функционирования Северного морского пути», — отметил замгубернатора Мурманской области.

Напомним, согласно прогнозам в Арктике находятся 90 миллиардов баррелей нефти, более 47 триллионов кубометров газа, 44 миллиарда баррелей газового конденсата. По словам заместителя полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Моисеева, в Арктической зоне Российской Федерации только в пределах полуострова Ямал открыто 26 месторождений, разведанные запасы которых составляют более 10 триллионов кубометров газа или 22 процента от прогнозных запасов в Арктике.

В прошлом году, как сообщало ИА REGNUM, в Росатомфлоте сетовали на отсутствие ледоколов для работы в новых проектах.