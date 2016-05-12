Мурманск, 12 мая, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Уральский федеральный округ не намерен сдавать позиции в деле освоения Арктики, более того, освоение природных запасов имеет принципиальное значение для местных жителей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая на IX региональном общественном форуме-диалоге «Атомная энергия в Арктике: экология и безопасность», открывшемся в Мурманске, заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев.

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«Арктика рассматривается в двух плоскостях — политической и экономической, — напомнил Моисеев. — Согласно прогнозу, в Арктике находятся 90 миллиардов баррелей нефти, более 47 триллионов кубометров газа, 44 миллиарда баррелей газового конденсата. В Арктической зоне Российской Федерации только в пределах полуострова Ямал открыто 26 месторождений, разведанные запасы которых составляют более 10 триллионов кубометров газа или 22 процента от прогнозных запасов в Арктике».

По словам заместителя полпреда, в настоящее время выявлено более 200 нефтегазовых перспективных объектов и открыто несколько десятков месторождений, среди них — 11 месторождений в районах на шельфе Карского моря.

«Освоение Арктической зоны для нас, для уральцев, имеет принципиально важное значение, — отметил Моисеев. — Сегодня Уральский округ — это уникальная совокупность промышленно-развитых субъектов с высоким кадровым и научным потенциалом. Освоение и развитие арктического пространства значимо и сопоставимо индустриализацией первой половины 20 века. Именно это вынуждает нас и даёт нам право говорить об этом направлении развития».

«Уральский округ должен стать плацдармом в экономическом освоении Арктической зоны Российской Федерации», — подчеркнул заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, некоторые считают, что Россия в значительной степени отстаёт от своих коллег в освоении Арктики. Такое мнение, в частности, выразил начальник отдела разработки проектов атомных станций малой мощности из Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н. А. Доллежаля (АО «НИКИЭТ») Денис Куликов. По его словам, в числе проблем, неизбежных при освоении Арктики — недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, проблемы с промышленной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурами, недостаточно высокая степень обеспечения экологической безопасности в плане разведки, добычи и транспортировки углеводородов.