Оренбург, 12 мая, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Оренбурге малый и средний бизнес города по-прежнему вносит свой серьезный вклад в формирование городского бюджета, обеспечивая планомерный рост налоговых поступлений в муниципальную казну. Сумма налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в городской бюджет в первом квартале 2016 года составила 50,9% от суммы всех налоговых поступлений. Об этом 12 мая на пресс-конференции сообщил председатель комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Арслан Исбасаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM По рублю от предпринимателя в госкаpye

По словам Исбасарова, в 2015 году принят ряд мер для улучшения предпринимательского климата. Вдвое увеличен показатель предельных значений выручки от реализации товаров (работ, услуг) к каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Расширен перечень видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы налогообложения. По упрощенной системе налогообложения, в случае, когда объектом налогообложения являются доходы, для отдельных категорий налогоплательщиков налоговая ставка снижена до 5%.

Также еще одной такой мерой следует считать предоставление права на применение двухлетних «налоговых каникул» впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, которым устанавливается налоговая ставка в размере 0% при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Оренбургской области в отношении видов предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах.

Эти своевременно принятые меры позволили субъектам предпринимательства с наименьшими потерями пережить период экономической нестабильности и обеспечить большему количеству предприятий малого и среднего бизнеса возможность воспользоваться существующими направлениями поддержки и реализовать собственные проекты развития.

В настоящее время в областном центре работает 14 541 малых и средних предприятий и 15 250 предпринимателей без образования юридического лица. В 2015 году на поддержку предпринимательства Оренбурга из разных бюджетов направлено более 300 млн рублей.

Одним из направлений поддержки предприятий малого и среднего бизнеса является субсидирование части затрат, понесенных субъектами предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, по договорам финансовой аренды (лизинга), по аренде выставочных площадей, производственных помещений и другим направлениям.

В течение 2015 года администрацией города произведена выплата субсидий 23 субъектам предпринимательства на реализацию 67 проектов развития на территории города Оренбурга. На предприятиях, получивших финансовую поддержку в рамках программы, за период 2015 года сохранено более 2000 и дополнительно создано 134 рабочих места.