Лондон, 12 мая, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри назвал коррупцию глобальной «пандемией» и такой же большой угрозой для государств, как и терроризм, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри и Даиш

«Я был в шоке от степени, в которой я обнаружил коррупционную пандемию в современном мире», — заявил Керри, выступая на международном саммите по борьбе с коррупцией в Лондоне.

Он говорит, что «коррупция в общем является таким же большим врагом, потому что она разрушает национальные государства, так же как и некоторые экстремисты, против которых мы сражаемся».

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон собрал мировых лидеров, представителей гражданских обществ, банков и финансовых учреждений на конференции. Цель последней состоит в создании глобальной декларации против финансовых махинаций.