Тбилиси, 12 мая, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Антикоррупционный саммит является хорошей возможностью, чтобы представить Грузию как передовую страну в регионе в плане внедрения стандартов высокой прозрачности, заявил журналистам в Лондоне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который участвует в саммите по приглашению британского коллеги. Комментарий премьера распространяет пресс-служба правительства Грузии.

Нико Пиросмани. Кутёж с шарманщиком Датико Земель. 1906

По заявлению Георгия Квирикашвили, участие в антикоррупционном саммите важно тем, что позволит привлечь в Грузию больше инвестиций и еще больше упрочить имидж Грузии как демократической страны на международной арене.

«В рамках антикоррупционного саммита будут рассмотрены усилия мирового сообщества, направленные на достижение трех основных принципов — прозрачности, исполнения международного антикоррупционного законодательства и новые инициативы и культурные изменения там, где коррупция достаточно сильна. У нас будет возможность представить мировому сообществу практику Грузии в этом направлении», — заявил премьер.

По его словам, оффшорные счета часто используются для незаконной торговли оружием и наркотиками и для аккумуляции добытых незаконными путями денежных средств, которые затем направляются на террористическую деятельность. Все это взаимосвязано, и справиться с этими проблемами без усилий мирового сообщества невозможно, пояснил Квирикашвили.

«Поэтому инициатива Дэвида Кэмерона о проведении первого такого саммита очень важна, и надеюсь, что она принесет конкретные результаты», — подчеркнул премьер-министр Грузии.