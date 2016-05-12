Москва, 12 мая, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Россия пытается потушить пожар, разгоревшийся в Сирии. Об этом 12 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления из Вашингтона о том, что «Россия увязла в сирийском болоте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахид

«В Сирии не болото, а пожар, и мы стремимся потушить его. Увы, все наши усилия по этому направлению не поддерживаются целиком, и многие раздувают это пламя всё больше. Могла бы Турция делать всё, что она делает, без поддержки США и других стран? Я ответила честно: нет», — сказала Захарова.

По её словам, у России с американскими коллегами происходит регулярный диалог: «Он идёт открыто, стороны говорят прямо о том, что их не устраивает, не боятся высказывать своё несогласие. При этом остаётся сфера публичной риторики. Заявление о «болоте в Сирии» — это элемент информационной агрессивности. Все вопросы надо решать совместно и делать всё, чтобы никто не завяз в сирийских проблемах. Для этого есть все механизмы».

Напомним, спецоперация ВС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года и завершилась спустя полгода. В ходе операции сирийской армии при поддержке российской авиации удалось добиться значительного прогресса в борьбе с террористами и отвоевать большое число населённых пунктов, оккупированных террористами.