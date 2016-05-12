Вологда, 12 мая, 2016, 16:48 — ИА Регнум. С начала года квадратный метр жилой недвижимости в регионе подешевел более чем на 20%. Если в первых месяцах средняя цена «квадрата» в областной столице равнялась 37−38 тысячам рублей, то к маю опустилась до 34 тысяч целковых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены падают

«В прошлом году рынок Вологодской области упал на 40%. В начале года намечалось некоторое оживление спроса, но уже весной оно сошло на нет, — пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM президент Северо-Западной палаты недвижимости Юрий Румянцев. — Сейчас можно говорить о дополнительном падении процентов в десять. Виной всему — низкая покупательская способность в регионе и снижение реальных доходов населения».

Так, по данным Вологдастата, с начала года заработная плата в регионе выросла на 11,6%. Однако из-за высокой инфляции реальные доходы населения снижаются: в среднем на 2−2,5% по отношению к 2015 году.

«Сейчас квадратный метр двухкомнатной квартиры в Вологде или Череповце может стоит и 30, и 35 тысяч рублей, — рассказал агентству частный риэлтор из Череповца Андрей Базылев. — Период ожидания продажи у тех, кто старается реализовать квартиры по нормальным ценам вырос с двух-трех месяцев до полугода. Такая же ситуация и с новостройками. Непроданными у строителей остаются как минимум треть квартир в сдаваемых домах. Если ситуация не выправится, то по строительной отрасли и риэлторскому бизнесу будет нанесен серьезный удар».

Напомним, что по самой актуальной информацией за первые три месяца 2016 года строительство жилых домов на Вологодчине снизилось на 6,8%. В прошлом году объемы ввода жилья в регионе составляли 0,71 квадратных метра на человека. Всего же за 2015 год в регионе было введено 845,4 тысячи квадратных метров жилья.