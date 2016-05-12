Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 16:47 — ИА Регнум. ПАО «Ленэнерго» планирует инвестировать в модернизацию сетей и реконструкцию объектов электроснабжения Ленинградской области в 2016 году 14,3 млрд рублей. Об этом, как сообщили сегодня в пресс-службе областного правительства, было заявлено на слушаниях по итогам выполнения инвестиционной программы «Ленэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество 14-4-2016

Суммарный объем вводимой в эксплуатацию трансформаторной мощности в регионе составит 1,523 мегаватта, протяженность новых линий электропередач превысит три тысячи километров.

Исполнение инвестиционной программы по каждому объекту находится под постоянным контролем администрации Ленинградской области, отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Андрей Гаврилов. Основной объем работ по согласованию документации и непосредственному выполнению строительно-монтажных работ придется на третий и четвертый кварталы текущего года.

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В рамках инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» в Ленинградской области реализуется ряд стратегических проектов. Так, в Лужском районе ведется комплексная реконструкция подстанции №48 Луга и перевод на мощность 100 кВт подстанции №36, а также реконструкция с целью увеличения пропускной способности транзита 100 кВт от подстанции №42 Гатчина до подстанции №48 Луга.

Для развития железнодорожного узла в Выборгском районе в 2016 году планируется завершить строительство распределительного пункта 10 кВт для присоединения новых подстанций «Каменногорск-тягловая», «12 километр», «29 километр» и «46 километр».

В Усть-Луге к 2018 году планируется завершить мероприятия по реконструкции сетей внешнего электроснабжения для развития порта.

Кроме того, для повышения надежности электроснабжения населенных пунктов 47-го региона в 2016 году планируется закончить реконструкцию ряда линий электропередач и подстанций.

Проблема с технологическим подключением потребителей электроэнергии, перед которыми накоплены просроченные обязательства, должна быть полностью решена концу 2016 года, отмечают власти Ленобласти.