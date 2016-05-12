Киев, 12 мая, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Прокуратура Харьковской области подозревает сотрудника роты полиции особого назначения «Восточный корпус» в избиении патрульного полицейского в Харькове 9 мая.

Цитата из к/ф «Тихая улица». Реж. Чарльз Чаплин. 1917. США Коллеги

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В избиении полицейского подозревается коллега пострадавшего — 26-летний рядовой полиции, сотрудник роты патрульной службы полиции особого назначения «Восточный корпус». Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 345, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (умышленное нанесение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей и превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Предварительное следствие показало, что 9 мая около 17:00 спецподразделение полиции «Харьков» обнаружило оружие в автомобиле Volkswagen, который стоял возле дома №3 на ул. Ярослава Мудрого.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Когда правоохранителям начали мешать проводить неотложные следственные действия, возник конфликт. Водитель автомобиля по телефону вызвал на помощь друзей, которые быстро прибыли на место происшествия. Один из них ударил кулаком в голову 27-летнего инспектора управления патрульной полиции, который обеспечивал общественный порядок. Патрульный получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Оружие, найденное в автомобиле, изъято и направлено на экспертизу. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Максимальная санкция статьи — 12 лет лишения свободы», — информирует ведомство.