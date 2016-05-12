Берлин, 12 мая, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что британцы должны быть в курсе, что решение оставить в следующем месяце ЕС вызовет «разнообразные проблемы», передает Daily Mail.

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Выступая в Берлине, Юнкер отметил, что британцам не рассказали «полностью» о проблемах, связанных с выходом Британии из состава Евросоюза.

Он заявил, что если Британия уйдет, то ЕС не изменит своей курс, но «все придется переделать».

«Идея о том, что на следующий день после британского референдума с негативным результатом все останется как прежде, совершенно ошибочна. Те, кто покидают стол, не могут более есть за этим столом», — добавил еврочиновник.

Судьба пребывания Великобритании в составе ЕС решится на референдуме 23 июня этого года.