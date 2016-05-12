Москва, 12 мая, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Минфин планирует продавать валюту из Резервного фонда в 2016 году по плану-графику, сообщила первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Министерство планирует продавать валюту примерно раз в два месяца. При этом, по словам Нестеренко, Минфин рассчитывать брать валюту из Резервного фонда только при крайней необходимости. «Мы исходим из того, чтобы брать из Резервного фонда только тогда, когда это уже крайняя необходимость. Но при этом мы понимаем, что нужно соблюдать некоторую осторожность, чтобы не выбрасывать на рынок сразу много», — сказала она.

Отметим, что Минфин в апреле начал продажи валюты из Резервного фонда для финансирования дефицита федерального бюджета и уже продал валюту на 390 млрд рублей. За весь 2016 год на эти цели предполагается потратить 1,4 трлн рублей Резервного фонда.

На 1 мая объем Резервного фонда составил 2, 892 трлн рублей, что эквивалентно 44,96 млрд долларов.