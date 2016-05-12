Москва, 12 мая, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Отношения между РФ и Японией должны выйти на широкоформатную основу. Об этом 12 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цесаревич Николай в Японии. 1891

«Мы ожидаем от российско-японских отношений выхода на широкоформатную основу, чтобы приоритетом в них не была одна, хоть и важная, проблематика. Отношения должны быть полноформатными», — сказала Захарова.

По её словам, отношениям необходимо придать динамику, «в том числе и в проблемном вопросе»: «Но глобально мы выступаем за полноформатность российско-японских отношений».

Напомним, 6 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Сочи для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Сама встреча прошла за закрытыми дверями. Ключевым вопросом переговоров двух сторон стала повестка Курильских островов.