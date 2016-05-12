Ростов-на-Дону, 12 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону к осени увековечат труд работников отрасли связи. Бронзовый монумент расположится неподалеку от парка имени Николая Островского на проспекте Шолохова. Автором изваяния станет скульптор Валентин Костев. Об этом ИА REGNUM 12 мая сообщили в облправительстве.

don24.ru Макет памятника связистам

Место установки скульптурной композиции определено не случайно. В парке имени Островского расположена Аллея связистов.

Макет памятника был выбран жителями Ростовской области. Голосование было объявлено в конце марта текущего года. Выбор дончан пал на проект коллектива филиала ФГУП «Радиочастотный центр ЦФО».

Памятник установят на народные средства, сбор которых объявлен на официальном портале донских властей. Отличать монумент от других изваяний будет оборудованная зона Wi-Fi, воспользоваться беспроводным выходом в Интернет можно будет абсолютно бесплатно.

Отметим, что монумент предполагалось установить ко Дню радио — профессиональному празднику работников всех отраслей связи.