Ватикан, 12 мая, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Глава замешанного в скандале банка Ватикана Жан-Батист Довиль де Франс заявил, что в настоящее время там «невозможно отмывать деньги», передает ABC News. Он отметил, что причиной этому служат «чистка» и внедренные нормы для борьбы с сокрытием налогов.

Цитата из к/ф «Операция Святой Януарий». Реж. Дино Ризи. 1966. Италия — Франция — ФРГ Жёсткий контроль Ватикана

Заявление было сделано 10 мая, когда Ватиканский банк огласил отчет о доходах, которые в прошлом году упали до 16,1 млн евро с 69,3 млн в 2014 г. Кредитное учреждение объясняет это снижением процентной ставки и неопределенностью финансовых рынков.

В интервью ватиканскому СМИ де Франс признал, что в прошлом клиенты злоупотребляли услугами Института религиозных дел (IOR). Однако отныне установлен жесткий контроль. «Невозможно отмывать деньги в IOR», — отметил он.