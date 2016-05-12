Москва, 12 мая, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В России с 5 по 10 мая 2016 года индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала мая — 100,2%, с начала года — 102,7% (май 2015 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 108,3%), сообщили в Росстате.

ИА REGNUM Инфляция

За 5 дней цены на крупу гречневую увеличились на 1,9%, баранину, рыбу мороженую, хлеб пшеничный, карамель, конфеты шоколадные — на 0,3−0,5%. Одновременно на 1,7% стали дешевле яйца куриные, на 0,1−0,2% — молоко стерилизованное, сахар-песок, пшено, рис.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на капусту белокочанную — 5,5%, лук — 3,8%, картофель — 2,5%, морковь — 1,8%. В то же время помидоры и огурцы свежие подешевели на 1,5% и 1,0% соответственно.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле — 0,4%. Годовая инфляция в России опустилась до 8,7%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.