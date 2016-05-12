Рига, 12 мая, 2016, 16:09 — ИА Регнум. МИД Латвии 12 мая вызвал посла РФ Александра Вешнякова для того, чтобы выразить позицию латвийской стороны по поводу последних интервью российского дипломата СМИ. Об этом сообщил госсекретарь министерства иностранных дел республики Андрейс Пилдегович во время встречи с главой дипломатического представительства РФ.

latvia.mid.ru Посол Александр Вешняков

«В своих публичных высказываниях посол перешел принятые в дипломатической практике границы, — сказано в сообщении латвийского внешнеполитического ведомства. — Госсекретарь указал на неприемлемость критики внутренней и внешней политики страны со стороны посла, обвинений Латвии во лжи относительно выполнения Минских соглашений в целях урегулирования конфликта в Украине, упреков в фальсификации истории».

Ранее пресс-секретарь латвийского министерства Раймонд Янсонс сообщил, что поводом для вызова дипломата РФ послужило в частности его интервью газете «Вести недели», в котором Вешняков заявил, что в Латвии и ряде других стран Запада наблюдается целенаправленная демонизация России.

Напомним, что глава МИД Литвы господин Ринкевич не раз публично позволял себе оскорбительные заявления в адрес России. Премьер Латвии отказывалась отправлять в отставку Ринкевича за нарушение дипломатического этикета, заявляя что он высказывает свое личное мнение.

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