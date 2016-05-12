Пермь, 12 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В Перми перед судом предстанет бывший главный бухгалтер Санаторного детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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Следствием установлено, что с 1 апреля 2014 года по 17 августа 2015 года женщина, занимая должность главного бухгалтера государственного казенного образовательного оздоровительного учреждения «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Перми, являлась ответственной за финансово-хозяйственную деятельность учреждения. Используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, она присвоила вверенные ей денежные средства, причинив бюджету Пермского края ущерб на общую сумму 357 тыс. рублей. Похищенными деньгами женщина оплачивала свои кредитные обязательства перед банковским учреждением.

«В ходе расследования уголовного дела выполнен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, осмотрены финансовые документы, допрошены свидетели. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в краевом СУ СКР.

Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное частью 3 статьи 160 УК РФ, составляет шесть лет лишения свободы.

Отметим, что это не первый в Перми случай, когда бухгалтер использует не только бюджетные деньги, но и деньги детей. В январе 2016 года осуждена бухгалтер одной из школ Перми. Женщина выплачивала из школьного бюджета свой банковский кредит, кроме этого, похищала деньги учеников, собранные на оплату питания. Сумма ущерба составила 216 тысяч рублей. Обвинение ей также выдвигалось по статье 160 УК РФ. Районный суд тогда признал экс-бухгалтера виновной и назначил ей наказание в виде штрафа размером 300 тысяч рублей.