Тбилиси, 12 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили не принимает на счет правительства заявление Пааты Бурчуладзе о том, что в стране царит неформальное правление, и предполагает, что вступивший в политику певец, скорее всего, имел ввиду «Единое национальное движение», которое управляется из-за рубежа. Комментарий для грузинских журналистов премьер сделал в Лондоне, где он находится с визитом.

Jackie Неформальное правление

«Не знаю, что называют неформальным правлением, но если имеют ввиду то, что некоторые партии управляются из другой страны, с этим можно согласиться… Факт, что Национальное движение управляется из-за границы, о чем я очень сожалею», — переадресовал слова Пааты Бурчуладзе политическим оппонентам премьер.

Что касается нынешнего правительства Грузии, оно, по словам Георгия Квирикашвили, все решения принимает самостоятельно и в свой адрес такие обвинения не принимает.

Сам факт прихода Пааты Бурчуладзе в политику он оценивает положительно и подчеркивает, что чем больше политических игроков будет на предстоящих выборах, тем более конкурентной будет избирательная среда.

В то же время премьер-министр уверен, что партия «Грузинская мечта» на этих выборах будет вне конкуренции и сумеет одержать победу с серьезным преимуществом.

В своем заявлении о вступлении в политику от 12 мая Паата Бурчуладзе отметил, что у Грузии не должно быть неформального господина и страна не должна жить по его вкусу.

О неформальном правлении в Грузии уверенно говорят представители «Единого национального движения» и других оппозиционных партий, которые убеждены, что в действительности страной управляет бывший премьер, учредитель ныне правящей коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.