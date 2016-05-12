Париж, 12 мая, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В соответствии с прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА), в 2016 году мировой спрос на нефть будет составлять 95,9 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе МЭА.

fotosearch.de Нефтяные вышки

«Данные по первому кварталу 2016 года могут повысить ожидания того, что спрос останется на этом сильном уровне, что, в результате, заставит нас пересмотреть средний показатель на 2016 год», — говорится в документе.

Таким образом, агентство сохранило прогноз мирового спроса на нефть на уровне 95,9 миллиона баррелей в сутки на 2016 год. По сравнению с 2015 годом рост составил 1,2 миллиона баррелей.

Согласно прогнозу, не входящие в ОПЕК страны будут добывать в 2016 году на 800 тысяч баррелей в сутки меньше чёрного золота, чем в прошлом году.