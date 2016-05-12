Тбилиси, 12 мая, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили находится с визитом в Великобритании. По информации пресс-службы правительства Грузии, премьер вместе с лидерами 40 стран участвует в антикоррупционном саммите, который открылся в Лондоне 12 мая. В саммите также участвует министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

Лондон

Георгий Квирикашвили выступит с речью на одной из тематических панелей форума. Участники саммита примут совместную декларацию.

До начала форума премьер-министр Великобритании дал официальный завтрак для его участников.

В рамках визита, который продлится до 13 мая, Георгий Квирикашвили проведет встречи с госсекретарем обороны Великобритании Майклом Фалоном, госсекретарем иностранных дел Филиппом Хамондом, а также с исполнительным директором компании «Бритиш Петролеум» Бобом Дедли. Премьер-министр Грузии выступит с речью в Chatham House, а также на бизнес-форуме Georgia Investor Day, где расскажет об инвестиционном потенциале Грузии. Запланирована встреча премьера с представителями грузинской диаспоры.